Inter, la particolare confessione di Conte: “La vivo come un lutto”

La sua energia, da allenatore così come da calciatore, è ben nota. Così come il suo modo di vivere le partite, la sua tensione, le sue esultanze ai gol. E la sua maniera di affrontare le sconfitte. L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha parlato proprio di questo ai microfoni di Rai Due, durante la trasmissione “Che tempo che fa” di cui è stato ospite.

“La vittoria me la godo poco, pochissimo. La sconfitta invece dura molto di più: almeno un giorno, a volte due. La sconfitta è un lutto temporaneo, per me ma anche per la mia famiglia. Al momento sono contento. Abbiamo iniziato un nuovo percorso. Siamo primi, in concomitanza… e non diciamo altro”, ha detto il tecnico pugliese.