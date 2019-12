Napoli, che succede? La situazione è sfuggita di mano ma bisogna salvare la stagione, poi spazio ad un tecnico ‘provinciale’, la storia insegna…

Cosa succede al Napoli? E’ sempre più in crisi il club azzurro, la squadra di Carlo Ancelotti non sa più vincere ed in campionato sta sprofondando sempre di più in classifica, ennesima sconfitta nelle ultime partite per gli azzurri, bruttissima prestazione al San Paolo contro il Bologna che ha accentuato il momento di difficoltà. Tra campionato e Champions League il Napoli non vince addirittura da 8 giornate, 6 pareggi e due sconfitte rappresentano sicuramente un bottino non all’altezza considerando gli obiettivi della vigilia della stagione per il Napoli che puntava a vincere lo scudetto ed arrivare il più lontano possibile in Europa. Tutto si è rotto dopo la sconfitta contro la Roma e quando il presidente De Laurentiis ha imposto il ritiro, dopo il pareggio contro il Salisburgo i calciatori l’hanno interrotto senza l’autorizzazione della dirigenza. Poi la rottura definitiva con una serie di multe nei confronti dei calciatori, alcuni hanno chiesto già la cessione a gennaio.

La situazione in casa Napoli è sempre più drammatica, in particolar modo fa paura la classifica. Il Napoli è distante otto punti dalla Champions League e dal quarto posto da quello che rappresenta l’obiettivo minimo per salvare la stagione altrimenti sarebbe un fallimento con pochi precedenti, il distacco dal quarto posto è quasi uguale a quello dalla salvezza (10 punti considerando i 10 punti del Genoa, terzultimo in classifica). In Champions League il percorso è stato buono ma qualificazione agli ottavi non è in cassaforte e considerando il momento che sta attraversando la squadra il successo contro il Genk non è certo. Contro il Liverpool c’è stata sicuramente una reazione ma non aver vinto ha forse negato la possibilità di chiudere il girone al primo posto con conseguente possibile sorteggio favorevole agli ottavi di finale. Serviva vincere anche per mandare un messaggio agli avversari. Il Napoli non è sereno e su questo non ci sono dubbi, una situazione così difficile forse non si è mai vista da quando Ancelotti è diventato un allenatore vincente. Bisogna provare a salvare la stagione e concludere il campionato al quarto posto, obiettivo da raggiungere anche nelle sfide contro le big, il Napoli incontrerà infatti Inter, Lazio e Juventus nelle prossime partite. Ancelotti cambia spesso formazione e questo non è da grande squadra, il tecnico è in confusione forse perchè anche scosso dalle ultime vicende, inizialmente era contrario al ritiro adesso l’ha imposto dopo il ko contro il Bologna.

Negli ultimi anni i campionati del Napoli sono stati altalenanti, quando è partito senza grosse pretese ha fatto bene come con Sarri e Mazzarri, al contrario quando si è affidato a tecnici di esperienza e curriculum con Benitez e Ancelotti ha fallito o rischia di farlo. Per il futuro forse sarebbe il caso di ripartire da un tecnico giovane, si fanno i nomi di De Zerbi o Inzaghi, quest’ultimo si è imposto con la Lazio ma ha allenato solo i biancocelesti nella sua carriera quindi i dubbi sono del tutto leciti. Stesso discorso per Gasperini che fa miracoli in club medio-piccoli ma che in una grande come il Napoli potrebbe faticare. Ma forse vale la pena rischiare…