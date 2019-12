Polveriera Milan, dirigenza furiosa: la decisione sul mercato è clamorosa

Si è giocata per il Milan la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, partita veramente sconcertante per la squadra di Stefano Pioli, contro l’Atalanta umiliazione con pochi precedenti, 5-0 il risultato finale. La stagione per i rossoneri sta prendendo una brutta piega, solo pochi sussulti in campionato e contro squadre in lotta per la salvezza, per il resto solo delusione, il Milan dovrà lottare per la salvezza e già questo rappresenta un fallimento. La dirigenza si è giocata la carta di cambiare allenatore, le colpe non erano di Giampaolo ed il percorso con Pioli lo dimostra, la squadra non ha dimostrato carattere. Dopo l’ennesima debacle il Milan ha preso una decisione importante, a gennaio sarà rivoluzione per provare a risollevare la stagione. La prima cessione sarà con ogni probabilità quella di Paquetà, contatti positivi nelle ultime ore con il Psg e fumata bianca che potrebbe arrivare a breve. Con la valigia in mano anche Ricardo Rodriguez, Biglia, Borini, Rebic ma l’intenzione è quella di ascoltare le offerte per Donnarumma, Calhanoglu, Piatek e Suso.