Sampdoria-Parma, le parole di Ranieri e D’Aversa nel post-partita

“Nel primo tempo abbiamo giocato meglio mentre nella ripresa la Sampdoria ci è stata superiore. Ma per quello che ho visto in campo, il risultato è giusto”. Queste le parole di Roberto D’Aversa dopo la vittoria del suo Parma per 1-0 contro la Sampdoria. Decide il gol al 21′ di Kucka, uscito per infortunio nell’intervallo: “Si tratta di un risentimento al soleo ma non si è fatto male sugli sviluppi di un contrasto”, ha spiegato D’Aversa ai microfoni di Sky Sport prima di soffermarsi sulla prova sottotono di Kulusevski: “E’ un ragazzo intelligente ma sta subendo un po’ la pressione. Non dobbiamo caricarlo di troppe responsabilità e deve giocare in modo semplice”. Poi sul Napoli, prossimo avversario in campionato: “Ha un valore che non si discute. Giocheranno una partita di Champions League e quella sfida determinerà molto sotto l’aspetto mentale. Noi dobbiamo essere consapevoli che andremo a giocare contro una delle squadre più forti del campionato e con uno dei migliori allenatori al mondo”, ha concluso D’Aversa.

“Abbiamo creato varie palle gol, tra cui una traversa e un rigore sbagliato ma gli avversari ultimamente segnano al primo tiro in porta. E’ un momento particolare ma bisogna restare concentrati e determinati in ogni occasione”. Queste le parole di Claudio Ranieri dopo la sconfitta. Dopo la rimonta col Cagliari, arriva un’altra beffa per i blucerchiati ma il tecnico non vuole sentir parlare di sfortuna: “La fortuna si sfrutta quando sei più determinato degli altri – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport – dobbiamo saper reagire con tutti gli elementi. Nella prima mezz’ora abbiamo giocato all’indietro e non in avanti mentre nella ripresa dovevamo essere un po’ più lucidi”. Poi sulla prestazione di Ramirez, sostituito nel secondo tempo: “Gaston è reduce da gare magnifiche. L’ho spostato per avere più spinta ma oggi faticava a far girare palla”.