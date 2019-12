Scintille a Tiki Taka, Valenti esalta Lukaku ma Wanda Nara risponde al veleno: “Guarderà Champions in tv…”

Suo marito, dopo il trasferimento al PSG, segna con una certa continuità tra campionato e coppe. Ma l’Inter, nonostante l’eliminazione in Champions, pare non sentire la sua mancanza. Tutti felici, dunque. O quasi, diciamo. Wanda Nara difende l’ex attaccante nerazzurro Mauro Icardi. Lo fa pubblicamente, durante la trasmissione Tiki Taka di cui è opinionista.

Scintille in trasmissione con Ciccio Valenti, grande tifoso interista che ha esaltato le qualità di Lukaku: “Penso che sia un leader, finalmente abbiamo un numero nove che è un leader, un punto di riferimento”. La moglie e agente del centravanti argentino si sente chiamata in causa e risponde per le rime: “Sarebbe bello anche vederlo nelle partite importanti. Nella Champions non ha segnato. Vedrà i quarti in tv. Io tifo ancora Inter, ma non sopporto la mancanza di rispetto. Si parla dell’ex nove, quello mi tocca. Io ho visto un nove che ha fatto 150 gol”.