Calciatore dell’Inter sputa verso il quarto uomo: rischia la stangata [NOME, VIDEO e DETTAGLI]

L’Inter è in crisi di risultati. Terzo pareggio consecutivo per la squadra di Antonio Conte che non sta attraversando un buon momento dal punto di vista tecnico ma anche della condizione fisica. E’ stata comunque una giornata positiva per i nerazzurri che hanno rosicchiato un punto sulla vetta dopo il ko della Juventus nella trasferta contro il Napoli. La dirigenza nerazzurra continua a lavorare sul fronte calciomercato con l’obiettivo di rinforzare ancora di più la rosa ma Conte è preoccupato per le prossime partite. In particolar modo salterà sicuramente le prossime due partite Lautaro Martinez e quindi anche il derby contro il Milan ma il rischio è di non poter prendere parte anche alla sfida contro la Lazio, l’argentino ha reagito pesantemente contro l’arbitro. Ma nelle ultime ore anche un altro episodio sta facendo il giro del web. Il difensore Ranocchia durante le proteste per l’espulsione di Lautaro avrebbe sputato in direzione del quarto uomo Pezzuto. L’episodio è stato ripreso dalle telecamere ed il calciatore adesso rischia la prova tv.

Più che una Ranocchia sembra un Lama #InterCagliari pic.twitter.com/6gzMQvVp9R — FedRedĄndBląck (@FedRedBlack) January 26, 2020