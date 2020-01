Calciomercato Inter, 4 colpi per sognare: centrocampo nuovo di zecca, come cambia l’11 per Conte [FOTOGALLERY]

Si è confermato un allenatore capace di imprimere la sua impronta sin da subito. Ha il merito, Antonio Conte, di tenere “competitiva” la Serie A. Finalmente, dopo anni in cui nessuno (a parte il Napoli in alcune circostanze) è riuscito ad infastidire seriamente la Juve. L’Inter, così come la Lazio, sta “regalando” uno spot molto bello all’Europa. Ma il tecnico nerazzurro, si sa, non si accontenta mai. Ha accettato la panchina della sua acerrima rivale per una vita (da calciatore prima e da allenatore poi), chiedendo delle garanzie. Accontentato in parte, più volte pubblicamente ha espresso il suo disappunto: servono altri acquisti, gente più esperta, più “europea”. Non per niente, se in campionato i ritmi sono impressionanti, lo stesso non si può dire per la Champions, competizione da cui l’Inter è stata eliminata in un girone non facile ma neanche impossibile.

E dunque, messo alle strette, Marotta va alla carica. L’obiettivo è rivoluzionare il centrocampo. Con il tesoretto finanziato da cessioni illustri (da Gabigol passando per Icardi), può partire l’assalto a due colpacci per la mediana: Vidal ed Eriksen. Questi sì che sono colpi “europei” e che consegnerebbero nuovamente a Conte una dimensione da grande. Ma non è finita. Il nome nuovo delle ultime ore è quello di Ashley Young, esperto esterno del Manchester United da cui i nerazzurri hanno già pescato Sanchez e Lukaku. La duttilità è il piatto forte dell’inglese, che può giocare su entrambe le fasce. A questo, da aggiungere sempre Darmian. Cosa ne esce fuori? Un reparto, quello mediano, nuovo di zecca. Ma ne vale la pena, probabilmente. In alto la FOTOGALLERY con il nuovo 11 e la grafica.