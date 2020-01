Casillas e il futuro, nuovi scenari per il portiere: dopo l’infarto potrebbe cambiare vita

Da numero 1 della Nazionale a numero 1 del calcio spagnolo. Potrebbe essere questo il destino di Iker Casillas secondo la stampa iberica. In particolare Cadena Cope e Mundo Deportivo, sostengono che il campione del mondo del 2010 possa partecipare alla corsa per le elezioni alla presidenza della Federcalcio (RFEF). A proporre l’idea sarebbe stato il numero 1 della Lega, Javier Tebas, che, riferisce Cadena Cope, avrebbe contattato il portiere del Porto. Casillas è stato colpito da un infarto in allenamento lo scorso 1 maggio. L’Assocalciatori spagnola a spinge perchè Casillas prenda il posto dell’attuale presidente federale Luis Rubiales, spiegando che il portiere sta seriamente valutando l’ipotesi.