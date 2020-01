Coppa Italia – A Parma sbarcano “i Pellegrini”, show del centrocampista della Roma: le pagelle di CalcioWeb

Al Tardini sbarcano “i Pellegrini“. Non è una filastrocca con la rima e non parliamo neanche di forestieri. Pellegrini è uno solo, di nome fa Lorenzo e decide di far vincere da solo la sua Roma in quel di Parma: 0-2 giallorosso negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Tanto equilibrio nella prima frazione, anzi. Il Parma è propositivo e crea qualche pericolo in area avversaria, ma il merito dei capitolini è uno: mantenere la concentrazione, far ‘sfogare’ i padroni di casa e colpire con freddezza e cinismo. Ad inizio ripresa la sblocca, come detto, Pellegrini: scambio del trequartista al limite dell’area e piattone preciso e a filo d’erba a battere il portiere. Vantaggio ospite e… via con gli idranti. Piccolo imprevisto che costringe l’arbitro a fermare il gioco: si attivano infatti gli idranti dello stadio, ma dopo pochi secondi si torna alla normalità. Giusto il tempo per il raddoppio degli uomini di Fonseca. Tocco di mano in area su cross di Florenzi, Pellegrini spiazza il portiere su rigore e fa doppietta personale. Finisce così. In basso le pagelle della nostra redazione.

PARMA (4-3-3): Colombi 6; Laurini 5 (19’st Iacoponi 6), Dermaku 6, Gagliolo 6, Pezzella 5.5; Kucka 6, Scozzarella 6 (25’st Kulusevski 6), Barillà 5; Siligardi 6, Cornelius 5.5 (1’st Inglese 6), Kurtic 6. In panchina: Sepe, Alastra, Bruno Alves, Darmian, Goglino, Hernani, Brugman. Allenatore: D’Aversa 5.5.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 6.5; Florenzi 6 (34’st Bruno Peres sv), Mancini 6, Smalling 5.5, Kolarov 6; Cristante 6.5, Diawara 6; Under 6, Pellegrini 7.5 (41’st Veretout sv), Perotti 6 (25’st Kluivert 6); Kalinic 6. In panchina: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Santon. Allenatore: Fonseca 6.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 5.

RETI: 5’st e 31’st (rig) Pellegrini.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Laurini, Under, Dermaku, Pellegrini. Angoli: 9-3 per la Roma. Recupero: 0′; 3′.