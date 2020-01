“Sono molto contento e molto emozionato. Ho sempre detto che questa è casa mia, finalmente sono qua, sono stato in altre squadre però sono tornato e questo è l’importante”. Queste le prima parole di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Milan Tv al suo arrivo a Linate. “Un messaggio per i tifosi? Finalmente sono qua, aspettatemi a San Siro per farlo saltare come prima“, aggiunge il 38enne attaccante svedese.