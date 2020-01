Infortunio Alex Sandro, il terzino della Juventus costretto ad uscire

INFORTUNIO ALEX SANDRO – Si sta giocando il posticipo della domenica valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Parma con i bianconeri intenzionati a sfruttare il nuovo passo falso dell’Inter, i nerazzurri sono stati fermati in trasferta dal Lecce. La squadra di Maurizio Sarri sta attraversando un ottimo momento e ha messo alle spalle la sconfitta in Supercoppa italiana contro la Lazio. Nel frattempo al 20′ arrivano pessime notizie per la Juventus, infortunio per Alex Sandro, il brasiliano è costretto a lasciare il campo, al suo posto entra Danilo. Le condizioni del calciatore della Juventus verranno valutate nelle prossime ore ma si tratta intanto di una tegola per Sarri.