Infortunio Inglese, forfait anche per l’attaccante del Parma

INFORTUNIO INGLESE – E’ in corso l’ultimo match di oggi valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A, emozioni nella partita tra Juventus e Parma, la squadra di Maurizio Sarri ha intenzione di allungare ulteriormente in classifica, l’Inter infatti non è andato oltre il pareggio nella trasferta contro il Lecce. All’intervallo i bianconeri sono in vantaggio con il risultato di 1-0, il marcatore è stato il solito Cristiano Ronaldo, il portoghese sempre più decisivo, il momento attuale di forma è veramente eccezionale. Due le pessime notizie, prima l’infortunio di Alex Sandro, poi tegola anche per D’Aversa, stop ancora una volta per Inglese ed infortunio per l’attaccante che sembra preoccupante in attesa degli accertamenti delle prossime ore.