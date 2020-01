Infortunio Zaniolo, il VIDEO shock: “Salta con noi!”. Allo schifo non c’è mai fine…

Su queste pagine, proprio qualche ora fa, elogiavamo le gesta di una compagine bellissima, e l’invitavamo a non fermarsi. La Lazio, questa Lazio, vola. Diverte e si diverte, vince e convince. Ma i meriti sono solo ed esclusivamente di squadra e società. Non oltre. Non andiamo oltre, noi. Perché i tifosi, una parte di tifosi, non meritano tutto questo.

” #Zaniolo salta con noi”.

COMBIATTIAMO L’IGNORANZA.

Difendiamo il CALCIO.⚽️

DICIAMO BASTA A QUESTO SCHIFO.🚫

Cresciamo come CULTURA SPORTIVA. RISPETTO.

Gli avversari si battono sul campo. #LazioSamp #Roma pic.twitter.com/bwW1WOXfpe — IL MAESTRO ⚪⚫ (@MaestroJuventus) January 18, 2020

Non vogliamo fare di tutta l’erba un fascio, ma è difficile rimanere impassibili davanti ai cori “Zaniolo salta con noi” provenienti dai supporters biancocelesti durante la sfida tra Lazio e Sampdoria. Allo schifo non c’è mai fine, verrebbe da dire. Un calciatore che nulla ha fatto di male per meritare questo trattamento, che domenica sera tutti abbiamo visto piangere di dolore, che dovrà stare fermo per mesi. Non è moralismo, è sensibilità. Non ci vuole molto per sforzarsi. Ma ci piace prendere per buoni tutti quei messaggi d’affetto, vicinanza e solidarietà. Magari tra questi (e ne siamo sicuri) c’erano anche tanti tifosi della Lazio. La parte sana, quella normale. Solo loro meritano questa Lazio. Per gli altri, beh, preferiamo rispondere con la foto della mamma di Zaniolo postata su Instagram…