Il Lecce ferma le grandi, dopo la Juventus pareggio anche per l’Inter: Mancosu riprende Bastoni, le pagelle

Lecce-Inter – Il Lecce ferma anche l’Inter. Dopo il pareggio della Juventus, al Via del Mare impatta anche la squadra di Conte. Partita godibile nel primo tempo con ribaltamenti di fronte continui e diverse occasioni. La più grande è per l’Inter con Brozovic, il destro del croato si stampa sul palo a Gabriel battuto. Da segnalare un gol annullato a Lukaku, due interventi ai limiti del cartellino rosso da parte di Donati e Candreva (entrambi ammoniti) e un calcio di rigore assegnato al Lecce per un tocco di mano di Sensi, con Giacomelli che torna sui suoi passi dopo il richiamo del VAR e toglie il penalty ai giallorossi. Decisione corretta guardando le immagini. Nella ripresa l’Inter ci prova ma arriva poco dalle parti di Gabriel. Tentativo di Sensi dalla distanza, ma Gabriel è sempre attento. A portare avanti i nerazzurri è Bastoni con un colpo di testa al 71′. Il difensore era appena entrato al posto di Godin. Il Lecce non si perde d’animo e trova il gol del pareggio con una zampata di Mancosu. Poco dopo la squadra di Liverani sfiora anche il colpaccio con una punizione di Falco che lambisce il palo alla destra di Handanovic.

Lecce-Inter, le pagelle di CalcioWeb

LECCE (3-5-2): Gabriel 7; Lucioni 6.5, Rossettini 6, Dell’Orco 6; Donati 6.5, Deiola 6.5, Petriccione 6.5, Mancosu 7 (83′ Meccariello sv), Rispoli 6.5 (76′ Falco 6.5); Lapadula 6 (62′ Majer 5.5), Babacar 6.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Godin 5.5 (68′ Bastoni 6), de Vrij 6, Skriniar 6; Candreva 5.5, Barella 6, Brozovic 6.5 (83′ Borja Valero sv), Sensi 6 (82′ Sanchez sv), Biraghi 6; Lukaku 6, Lautaro Martinez 5.5.