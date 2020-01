Risultati Premier League – Guardiola supera Ancelotti: dominio del West Ham, la nuova classifica

RISULTATI PREMIER LEAGUE – Si sono giocate altre importanti partite per la giornata di campionato di Premier League, sono arrivate importanti indicazioni per il proseguo della stagione per le zone alte e basse della classifica. Guardiola supera Ancelotti, successo del Manchester City che ha avuto la meglio dell’Everton, 2-1 il risultato finale, la partita è stata comunque in equilibrio nonostante il predominio territoriale dei padroni di casa. Il grande protagonista è stato Gabriel Jesus, l’attaccante autore di una splendida doppietta all’inizio del secondo tempo, per gli ospiti la rete siglata da Richerlison. Dominio del West Ham contro il Bournemouth, 4-0 il risultato finale. Nell’altro match Norwich contro Crystal Palace, finisce 1-1.

Risultati Premier League

MANCHESTER CITY-EVERTON 2-1

NORWICH-CRYSTAL PALACE 1-1

WEST HAM-BOURNEMOUTH 4-0

LA CLASSIFICA

Liverpool 55 punti; Leicester 45; Manchester City 44; Chelsea 36; Manchester Utd 31; Tottenham, Wolverhampton 30; Sheffield Utd 29; Crystal Palace 28; Everton, Southampton, Newcastle 25; Arsenal, Burnley, Brighton 24; West Ham 22, Aston Villa 21; Bournemouth 20; Watford 19; Norwich 14.