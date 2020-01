Zidane, la testata del 2006 rivive a parti invertite: e Materazzi commenta [VIDEO]

La celeberrima testata di Zidane a Materazzi nella finale del Mondiale 2006 ha conosciuto una rivisitazione a parti invertite. Al posto dell’ex difensore dell’Inter c’era Turki Alalshikh, proprietario della squadra spagnola dell’Almeria, che scherzando con il francese ha riproposto il gesto in una gustosa salsa. Chi si aspettava una reazione da parte di Materazzi non è rimasto deluso perché l’ex centrale della Nazionale ha postato un video. La risposta è però sorprendente. In basso la ricostruzione della vicenda con i due VIDEO.

🤣¡No te lo pierdas!🤣 @Turki_alalshikh, propietario de la @U_D_Almeria, ’emula’ el CABEZAZO de ZIDANE…¡contra el propio ZIDANE!🤣 ¡A las 12 VUELVE @elchiringuitotv! pic.twitter.com/H2kfB6J9Up — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 5, 2020