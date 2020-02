Agguato in un ristorante prima di una partita di calcio: 12 feriti e 3 arresti [DETTAGLI]

I derby calcistici sono sempre molto sentiti. Particolarmente acceso in Germania è lo scontro tra Amburgo e St Pauli, andato in scena per la seconda volta in stagione e valevole per la Zweite Bundesliga, la seconda divisione tedesca. Agguato da parte del Kiezklub del St.Pauli che ha attaccato i rivali in un pub con gas lacrimogeni e irritanti. In un ristorante sul Grossneumarkt di Amburgo c’è stata un’enorme rissa che ha visto, alla fine, dodici persone ferite. Quattro persone sono ricoverate in ospedale, a causa di lacerazioni sulla testa. Due donne incinte, che si trovavano nel locale, sono state medicate sul posto. La polizia ha arrestato tre aggressori fra i 30 sostenitori del St. Pauli. Enormi danni: sedie e vetri rotti, con i Vigili del Fuoco che hanno dovuto lavorare nella notte per riportare tutto alla normalità. Per la cronaca, la partita giocata oggi è stata vinta dal St Pauli per 0-2.