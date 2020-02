Ex calciatore di Serie A finisce nei guai: guida ubriaco e litiga con la polizia [NOME e VIDEO]

L’ex calciatore dell’Udinese Pablo Armero è finito nuovamente nei guai. Il centrocampista colombiano è stato protagonista in Italia con la maglia dell’Udinese, esperienza anche al Napoli. Ma molto spesso è finito nel mirino per alcuni atteggiamenti fuori dal campo, adesso un nuovo episodio che ha fatto molto discutere. Il classe ’86 è stato arrestato nella giornata di domenica per aver guidato in stato di ebbrezza, gli agenti della Polizia hanno spiegato che il calciatore era a bordo di un Ford Explorer ed ha ignorato il segnale di stop ad un posto di blocco, poi si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro. Successivamente è stato trasferito alla stazione La Voragine. Armeno non è nuovo a queste vicende, nel 2011 si verificò una situazione molto simile, nel 2016 fu denunciato per violenza domestica e nel mese di dicembre dello stesso anno litigò sull’aereo di ritorno per il Sudamerica. In basso il video di Armeno alle prese con la Polizia.

Este es el momento en el que Pablo Armero y su acompañante ingresan a la estación de la Voragine tras ser detenido por la policía en el sector de Pance por no acatar la señal de pare de unos agentes de tránsito en la zona. pic.twitter.com/EfwzzBsqK7 — Gary Erazo (@GaryErazo11) February 23, 2020