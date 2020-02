“Atalanta, attenta! Contro il Valencia arbitra Oliver, quello del ‘bidone dell’immondizia al posto del cuore'”

Sarà l’inglese Michael Oliver ad arbitrare Atalanta-Valencia, partita d’andata degli ottavi di finale della Champions League in programma mercoledì sera al Meazza di Milano. Un nome, una garanzia. Ricordi non certo positivi per gli italiani con il fischietto britannico. E’ stato Oliver, infatti, a dirigere la sfida del Bernabeu tra Real Madrid e Juventus dell’aprile 2018, finita tra le polemiche con il rigore fischiato agli spagnoli al 93′ e poi trasformato da Cristiano Ronaldo. Un gol che eliminò dalla Champions la Juve. Ma a rimanere indelebile fu lo sfogo di Buffon, espulso per proteste: “Un bidone dell’immondizia al posto del cuore. Fischiare un rigore del genere, dopo la partita che abbiamo fatto, è da animali. Se non sei in grado di arbitrare queste partite, vuol dire che non sai un c…o e che devi stare in tribuna a guardare la partita e a mangiare le patatine con tua moglie”. Un ostacolo in più sul cammino dell’Atalanta.