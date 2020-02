Buffon, autografo ad un cinese: “Attento Corona, che ti guardo. Sei di Wuhan?” [VIDEO]

Gianluigi Buffon è stato decisivo ieri con i suoi interventi, a San Siro, nella semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Juventus. Il portierone bianconero è stato protagonista anche dopo il fischio finale. Ha prima chiesto la maglietta di Daniel Maldini, il figlio di Paolo, poi si è intrattenuto per firmare qualche autografo ai tifosi presenti all’uscita dallo stadio. E’ qui che è accaduto un episodio che sta facendo discutere. Una battuta rivolta ad un fan asiatico.

“Attento… Corona… che ti guardo”. Con riferimento al Coronavirus che ha causato molti lutti in Cina e allertato la comunità internazionale. E subito dopo arriva anche un “Che sei di Wuhan?”, con riferimento, in questo caso, alla città cinese divenuta epicentro del focolaio della grave malattia. Una battuta, sicuramente. Alcuni dei presenti si lasciano andare ad una risata, ma in tanti hanno definito quella del portiere della Juventus un’ironia fuori luogo. Buffon è finito così nel mirino delle critiche. In basso il VIDEO.