Cessione Torino, colpo di scena: “accelerata nelle ultime ore”, il nome dell’eventuale acquirente

CESSIONE TORINO – E’ uno dei momenti più difficili in casa Torino, dopo un buon inizio di stagione il club granata ha dovuto fare i conti con una serie di ko che hanno compromesso il campionato e fatto sprofondare il club granata. Gli ultimi risultati hanno portato all’esonero di Walter Mazzarri, al suo posto è stato chiamato Longo ma per il momento i risultati non si sono visti, anzi è arrivata una pesante sconfitta contro la Sampdoria. In attesa del posticipo contro il Milan arriva una notizia clamorosa sul futuro del club e che riguarda il passaggio di proprietà ad un altro soggetto.

Secondo voci circolanti in città il presidente Urbano Cairo avrebbe una trattativa per vendere la società a Del Vecchio, patron di Luxottica. Si tratta di una voce che si rincorre ormai da tempo ma che adesso starebbe trovando conferme. Il numero uno del club granata si sarebbe convinto a vendere dopo la crisi di risultati degli ultimi mesi che ha portato all’esonero di Mazzarri, un altro motivo è rappresentato dalla continua contestazione dei tifosi. Accelerata nelle ultime ore, Cairo ha smentito quest’eventualità ma la trattativa sembra veramente entrata nel vivo.