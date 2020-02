Juventus-Brescia 2-0, le pagelle di CalcioWeb – Dybala pennella su punizione, disastro Ayé

Juventus-Brescia, le pagelle – Un gol per tempo per la Juventus che liquida la pratica Brescia con un secco 2-0. Bianconeri che vanno a sprazzi per più di mezz’ora. E’ il Brescia a creare qualche pericolo, affacciandosi timidamente dalle parti di Szczesny prima con Balotelli, poi con Bjarnason. Poi arriva l’episodio che sblocca la gara. Ayé, ammonito tre minuti prima, commette fallo al limite dell’area e si vede sventolare in faccia il secondo giallo. Brescia in dieci e Dybala approfitta subito dell’occasione facendo centro su calcio di punizione. Splendido sinistro dell’argentino, in ombra sino a quel momento.

Nel secondo tempo Bonucci sfiora subito il raddoppio con un colpo di testa. Dybala resta sempre il più ispirato dei bianconeri. Bjarnason spreca tutto da buona posizione. Pjanic entra e si fa subito male. Al 75′ la Juventus chiude i conti con Cuadrado che batte Andrenacci su assist del neo-entrato Matuidi. Poco dopo Bentancur colpisce il palo dalla distanza. Da segnalare il rientro di Giorgio Chiellini e un gol annullato a Higuain per fuorigioco.

Juventus-Brescia, le pagelle di CalcioWeb

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; Danilo 6.5, Rugani 6, Bonucci 6 (78′ Chiellini 6), Alex Sandro 6; Ramsey 5.5 (66′ Pjanic sv, 73′ Matuidi 6.5), Bentancur 6.5, Rabiot 6; Cuadrado 6.5, Higuain 6, Dybala 7.

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso sv (10′ Andrenacci 6.5); Sabelli 6.5, Mateju 5, Chancellor 6, Martella 5.5; Bisoli 5.5, Dessena 5.5, Bjarnason 6 (80′ Ndoj sv); Zmrhal 5 (90′ Skrabb sv); Balotelli 5.5, Ayé 4.5.