Lazio-Inter, Conte: “abbiamo regalato due gol, l’obiettivo è dare fastidio alla Juve”

Pesante ko in casa Inter, la squadra di Antonio Conte ha dovuto fare i conti con la sconfitta nello scontro per lo scudetto contro la Lazio. Al termine della partita l’allenatore nerazzurro ha analizzato il match ai microfoni di Sky Sport: “la prestazione di oggi è stata buona, abbiamo regalato due gol alla Lazio, non siamo stati impeccabili, in queste partite il margine d’errore è ridotto, abbiamo commesso delle ingenuità, i ragazzi devono continuare a migliorare e lavorare. Siamo stati morbidi, anche in altre partite ci siamo fatti rimontare. Noi dobbiamo fare un percorso, nel secondo tempo sembravamo impauriti e questo lo dobbiamo evitare, ringrazio comunque i ragazzi, l’obiettivo è dare fastidio alle altre squadre. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, i gol evitabili hanno fatto la differenza. Dobbiamo essere più sereni ed affrontare le partite con meno frenesia. Abbiamo margini di miglioramenti come singoli. Dopo il 2-1 siamo tornati a giocare. I nuovi devono essere inseriti con calma, solo Eriksen non può fare la differenza”.