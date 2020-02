Lazio-Inter è anche ‘romantico’: proposta di matrimonio all’Olimpico [FOTO]

Si gioca il posticipo della domenica valido per il campionato di Serie A, si affrontano Lazio ed Inter in una partita che non ha bisogno di presentazioni. Vero e proprio scontro per lo scudetto, la posizione della squadra di Conte rappresenta una sorpresa ma fino ad un certo punto, il torneo della Lazio invece rappresenta un vero e proprio miracolo sportivo, merito di una dirigenza che ormai lavora benissimo da anni. Emozioni all’Olimpico prima del match, lo speaker ha chiamato l’attenzione di una ragazza, nel frattempo sul campo un vero e proprio flashmob, alcuni ragazzi hanno composto la frase: “Will you marry me?”. Il pubblico ha fatto partire un applauso e la ragazza ha detto sì. Un momento indimenticabile allo stadio, adesso è il turno dello spettacolo in campo.