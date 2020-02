Maguire perde la testa: calcio nelle parti basse a Batshuayi [VIDEO]

il big match valido per la Premier League ha visto di fronte Chelsea-Manchester United. Colpo grosso dei Red Devils che accorciano dalla zona Champions League e si candidano ad essere protagonisti fino alla fine della stagione. Ad aprire le marcature è stato Martial, nel secondo tempo la reazione della squadra di Lampard, diverse occasioni ed emozioni ma a chiudere i conti è stato Maguire. La partita si è conclusa sullo 0-2 con il Manchester United che si porta a -3 dal quarto posto. Ma nella bufera è finito proprio il difensore del Manchester United ed autore del raddoppio, l’episodio si è verificato dopo 21 minuti e quindi ancora sul risultato di 0-0. Maguire colpisce con un calcio nelle parti basse l’attaccante Batshuayi, l’arbitro non prende provvedimenti conto il calciatore dei Red Devils che poi sarà decisivo con il gol dello 0-2 che di fatto ha chiuso i conti. In basso il video con l’episodio.

Harry Maguire was NOT sent off for this pic.twitter.com/7Eava2KZxl — Yahoo Sports (@YahooSports) February 17, 2020