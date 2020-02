Messi, che ti dicono? “Quel bastardo non penso riposi, già lo fa durante le partite”

Se Messi non gioca, l’unico allenatore a non esultare è quello blaugrana. Quelli avversari, infatti, esultano. Eccome se esultano. Ormai, ultimamente, esiste il Barcellona con Messi e il Barcellona senza Messi. Differenze? Tante. Lo sa bene José Luis Mendilibar, tecnico dell’Eibar prossimo avversario dei catalani in campionato. L’argentino potrebbe non giocare, per essere preservato in vista della Champions, anche se l’allenatore dei baschi non è così sicuro. ‘Marca’ riporta le sue parole in conferenza stampa, in cui definisce la Pulce un’bastardo‘. “Non penso che Messi si riposi – dice – Quel bastardo già si riposa durante le partite. Sa quando deve prendere parte al gioco e quando invece può riposare. Se gli dessero un giorno libero, si stancherebbe di più a guardare la partita dalla tribuna”.