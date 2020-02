Napoli-Torino, anticipo serale della ventiseiesima giornata di Serie A. I tifosi partenopei hanno voluto dimostrare la propria vicinanza alla gente colpita dal Coronavirus con uno striscione apparso sugli spalti: “Nelle tragedie non c’è rivalità. Uniti contro il Covid-19”. Un bel gesto da parte della tifoseria azzurra in un momento difficile per tutto il Paese e, dunque, ancor di più da sottolineare.