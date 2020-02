Out Skorupski, emergenza totale per Mihajlovic contro l’Udinese

OUT SKORUPSKI – Emergenza totale per il Bologna. Tanta sfortuna per la squadra rossoblu per la gara di campionato contro l’Udinese. Il tecnico Sinisa Mihajlovic dovrà rinunciare anche al portiere Skorupski, assenza dell’ultim’ora. L’estremo difensore non si è infortunato, ma si è dovuto fermare a causa dell’influenza. Si tratta di un’assenza pesantissima considerando le ultime prestazioni del polacco. Al suo posto giocherà Da Costa. Indisponibili anche gli squalificati Denswil e Schouten, più gli infortunati Soriano, Medel e Sansone.