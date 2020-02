Parma, D’Aversa lancia pesanti accuse: “è inutile che l’arbitro fa il simpatico, è stato scorretto”

Si è concluso il match delle 18 valido per la giornata del campionato di Serie A, altro successo per la Lazio che si porta a -1 dalla Juventus e punta allo scudetto, niente da fare per il Parma che comunque ha disputato un’ottima partita. Decide una rete di Caicedo ma i padroni di casa si sono infuriati per un calcio di rigore non fischiato, Acerbi trattiene Cornelius in area di rigore ma l’arbitro non va nemmeno al Var a rivederlo. Al termine della partita furia da parte di D’Aversa ai microfoni di Sky Sport: “non mi piace mai commentare gli episodi, ma è inutile che l’arbitro fa il simpatico nell’intervallo. Mi dispiace e chiedo scusa alla Lazio, ma faccio fatica a commentare un episodio del genere. E’ rigore netto. A fine gara non sono neanche andato a parlarci con l’arbitro per evitare. Non possiamo accettare una situazione del genere. Quello che si è visto stasera è palese, sennò prendiamo in giro una città e i tifosi. Non andare a vedere al Var vuol dire non essere corretti. “