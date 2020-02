Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita contro la Spal. Polemico il tecnico toscano, in particolare per l’episodio del calcio di rigore concesso ai padroni di casa: “Abbiamo preso gol dal VAR quando non funzionava, se fosse successo a parti invertite viene giù il mondo. La Penna mi ha spiegato che se non funziona il monitor, chi è al VAR dà un’indicazione. Non vedo perché l’arbitro stia in campo allora, ma è una mia opinione”.