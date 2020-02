Scandalo Barcellona, il club avrebbe pagato per screditare i calciatori [DETTAGLI]

Il Barcellona nell’occhio del ciclone. Un nuovo scandalo per il club blaugrana. Secondo la radio spagnola Cadena Ser, i catalani avrebbero pagato la i3 Ventures per screditare giocatori e salvaguardare l’immagine del presidente Josep Maria Bertomeu. i3 Ventures è una società che opera nel mondo della comunicazione social e sui profili Facebook e Twitter sono arrivate accuse a Messi per il ritardo nel rinnovo del suo contatto e a Piqué per i suoi affari con la Coppa Davis. Non solo Messi e Piqué, però. Nel mirino sono finiti anche due ex come Xavi e Guardiola. Il caso è esploso in Spagna e il Barcellona ha provveduto a smentire con un comunicato emesso nel pomeriggio: i blaugrana ha confermato il rapporto con i3 Ventures, ma ha escluso ogni relazione con i messaggi negativi menzionati da Cadena Ser. Questa campagna di diffamazione “ci mette in imbarazzo e aggrava la realtà del club”: si legge nel comunicato dei blaugrana. Poco più tardi, è arrivata anche la smentita di i3 Ventures, definendo “false” le accuse di Cadena Ser. Sicuramente un momento difficile per il Barcellona e questo nuovo presunto scandalo non aiuta.