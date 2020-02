Solskjaer perde le staffe: “Pogba è un giocatore del Manchester United, non di Raiola”

Qualche giorno fa Mino Raiola ha parlato del futuro di Paul Pogba, aprendo ad un ritorno del francese alla Juventus. E’ arrivata puntuale la replica del tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, che non ha risparmiato frecciatine all’agente: “Pogba è un nostro giocatore, non di Raiola. Di sicuro non ho parlato con lui né mi sono seduto con Paul per dirgli cosa dire o meno al suo procuratore. Vuole giocare, come tutti i giocatori è stufo di essere infortunato e di non poter aiutare la squadra. So cosa significa stare a lungo fuori, è un periodo difficile della carriera ma fa parte del gioco. Dovrà lavorare duramente per tornare al top, una sfida per lui”.