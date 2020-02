“Al momento non abbiamo parlato di rinnovo con il PSG. Thiago vorrebbe continuare in Francia, però non scarta altre possibilità. Con il Milan ha un grande rapporto da sempre. E se non rinnovassimo con il PSG tutto sarebbe possibile”. Sono le parole a Tuttomercatoweb di Paulo Tonietto, agente di Thiago Silva. Il procuratore dell’ex difensore rossonero non chiude completamente ad un ritorno nella squadra in cui è diventato grande.