I tifosi della Spal mettono le cose in chiaro: “contro la Juve non vogliamo magliette e sciarpe bianconere”

Una delle ultime chance per la salvezza. Ed arriva contro la squadra più forte del campionato. La Juventus. Giornata da brividi per il campionato di Serie A per la Spal, la squadra di Gigi Di Biagio è a conoscenza dell’importanza dell’ultima parte di stagione. Ma la gara contro i bianconeri è più che proibitiva. Nel frattempo i tifosi di casa mettono le cose in chiaro, non sono ammesse in curva maglietta e sciarpe della Juventus. Come negli altri settori dello stadio, ad eccezione del settore ospiti.

IL COMUNICATO – “Sabato si preannuncia un Paolo Mazza tutto esaurito, quindi, inutile nascondersi dietro un dito, ci saranno anche moltissimi tifosi occasionali che non verranno per la nostra Spal. A questi chiediamo di essere rispettosi e di tenere ben a mente che il Paolo Mazza è casa nostra, portategli il rispetto che merita! Non vogliamo vedere né all’interno né davanti alla curva sciarpe, abbigliamento e nessun tipo di gadget coi colori bianconeri! Prima di entrare nella casa di altri accertatevi di conoscerne e di rispettarne le regole. Ovviamente non ci riferiamo al settore ospiti”.