Tottenham, scintille Mourinho-Dele Alli: il calciatore si infuria e lancia una bottiglietta [FOTO e VIDEO]

Non una serata proprio da ricordare per il Tottenham. La compagine londinese ha perso in casa per 0-1 contro il Lipsia nell’andata degli ottavi di finale di Champions: a decidere il match un calcio di rigore di Timo Werner intorno all’ora di gioco. Adesso per gli Spurs, in vista del ritorno in Germania, si fa dura. Sarà necessario obbligatoriamente vincere.

Tanto nervosismo e prestazione sottotono dell’undici di Mourinho. Nervosismo dimostrato appieno da Dele Alli, che al momento della sostituzione ha reagito con violenza e rabbia, scaraventando a terra una bottiglietta. Il centrocampista non avrà probabilmente digerito il cambio del tecnico portoghese in un momento in cui magari pensava di poter dare una mano nel raggiungere il pari. Verrà risolto tutto in spogliatoio o lo ‘Special One’ prenderà provvedimenti? In alto la FOTOGALLERY con il gesto del calciatore inglese, in basso il VIDEO.