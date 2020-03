La bomba dall’Inghilterra: “Ecco il prossimo allenatore della Juve, pronti 8 milioni”

La Juve e Maurizio Sarri potrebbero separarsi dopo una sola stagione. Dall’Inghilterra sono sicuri che in estate a sedere sulla panchina bianconera sarà Zinedine Zidane. Il tecnico francese, che ha portato grandi successi al Real Madrid (tre Champions League consecutive), ha il contratto in scadenza nel 2022. Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico Daily Mail, Agnelli sarebbe pronto a portarlo via da Madrid a giugno. Per convincere Zizou la Juve avrebbe preparato un’offerta da 8 milioni di euro a stagione.