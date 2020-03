Calciomercato: indiscrezioni dall’estero su Juve, Inter e Roma. Il Genoa pensa al grande ritorno

L’idea è sicuramente affascinante. Ovvero quella di allungare la finestra di calciomercato, addirittura l’ipotesi sarebbe quella di posticipare le sessione da luglio a dicembre. Si tratta di una soluzione affascinante. L’emergenza Coronavirus sicuramente condizionerà le operazioni, con diversi club in difficoltà dal punto di vista economico. Logico, dunque, aspettarsi tanti scambi. E forse è ancora più bello. Ecco tutte le ultime trattative che riguardano le squadre di Serie A e non solo.

LAUTARO MARTINEZ – Stando a quanto svelato dalla Spagna, il “Toro” avrebbe dato il suo assenso per il trasferimento in blaugrana. A questo punto serve l’accordo tra i club, non è da escludere l’inserimento di qualche contropartita nella trattativa: da Vidal a qualche giovane.

ROMA – Secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, Diego Costa sarebbe il primo nome sul taccuino di Gianluca Petrachi. Una trattativa che si preannuncia difficile, ma anche molto affascinante.

MANCHESTER CITY – Clamorosa indiscrezioni proveniente dall’estero. Il Manchester City avrebbe messo nel mirino il difensore della Juventus Leonardo Bonucci su specifica richiesta di Guardiola. Al momento i bianconeri non sembrano interessati alla cessione, ma un’offerta irrinunciabile potrebbe far saltare il banco.

LAZIO – Nome a sorpresa per il club biancoceleste. L’idea è quella di riportare in Italia Ianis Hagi. Può liberarsi per circa 5 milioni di euro. Nel frattempo il Liverpool avrebbe messo nel mirino Ciro Immobile.

GENOA – Prima la salvezza, poi l’assalto a El Shaarawy. Il Grifone pensa al ritorno del Faraone, trattativa non facile ma nemmeno impossibile.