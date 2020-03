Calciomercato Inter, pronto il doppio colpo per l’estate: seguiti da vicino un centrocampista e un attaccante

L’Inter è uscita ridimensionata prima dello stop del campionato per il Coronavirus. I nerazzurri hanno inciampato su qualche ostacolo di troppo e, cosa più importante, hanno perso uno scontro diretto fondamentale contro la Juventus. I sogni di Scudetto sono praticamente svaniti nelle ultime settimane. Antonio Conte, già ad inizio stagione, smorzava i toni, volava basso. E a gennaio ne ha approfittato, visto il piazzamento della squadra, per chiedere qualche alternativa specie sulle fasce. A quanto sembra non è bastato. Ecco perché, per fare il definitivo salto di qualità ed ambire a traguardi prestigiosi, l’Inter è pronta a rafforzarsi anche nella sessione estiva. Non è un mistero che i nerazzurri cerchino un’alternativa importante ai due centravanti inamovibili di questa stagione: Lautaro Martinez e Lukaku. Sanchez ha inciso pochissimo e difficilmente rimarrà. Ecco tornare in auge un nome fatto già la scorsa estate, oltre che a gennaio, quello di Olivier Giroud. Il francese ha giocato di più nella seconda parte di stagione con la maglia del Chelsea, ma ha il contratto in scadenza e vuole fare nuove esperienze. Profilo gradito a Conte, che non ha mai smesso di seguirlo. Il grande colpo, però, potrebbe essere a centrocampo. Dopo attente valutazione da parte dei dirigenti nerazzurri è uscito fuori il nome di Corentin Tolisso. Altro francese, stavolta del Bayern Monaco. Prezzo: 35 milioni e un contratto in scadenza nel 2022, da 7 milioni a stagione. Cifre importanti che però non hanno fatto desistere l’Inter, consapevole che per arrivare ai livelli di Juventus e Lazio manca ancora qualcosa.