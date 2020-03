Coronavirus, l’allarme dell’Oms: “la prossima settimana la dichiarazione di pandemia globale”

E’ sempre più emergenza Coronavirus. C’è paura per l’epidemia che ha colpito anche l’Italia e che sta sta portando morti con il numero di contagiati che aumenta ora dopo ora. “Il virus non si può più fermare“: l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) si prepara alla dichiarazione di “pandemia globale“, la comunicazione dovrebbe arrivare entro la prossima settimana. “Aspettiamo dati consolidati dall’Africa e dall’America latina“, ha spiegato Walter Ricciardi parlando con i giornalisti.

La dichiarazione della “pandemia globale” cambierà tutto, l’obiettivo non è bloccare la diffusione del virus, ma “minimizzarne l’impatto e le conseguenze”: “Con la dichiarazione dello stato pandemico l’Oms può mandare i suoi operatori in loco, come fanno i caschi blu dell’Onu”, ma soprattutto “può chiedere ai singoli Paesi di adottare misure di mitigamento, come il fermo di alcune attività o dei trasporti anche via terra“. Non c’è obbligo, “ma il non rispetto delle disposizioni equivarrebbe alla mancata applicazione di norme internazionali, che implica l’applicazione di sanzioni“.

Si sta pensando di adottare lo stesso provvedimento preso in Cina anche nelle zone più colpite come Italia, Iran e Corea del Sud.