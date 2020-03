Coronavirus, tifosi del Psg all’oscuro di tutto: “una vergogna nelle ore tragiche” [VIDEO]

“Parigi. Uno stadio a porte chiuse e da ore i tifosi del PSG ammassati a migliaia all’esterno dello stadio. Fuori dal mondo. Una scena vergognosa nelle ore più tragiche della pandemia”. Con questo post su Twitter il giornalista Angelo Mangiante ha affrontato l’argomento del Coronavirus. In alcuni posti del mondo non si è capita la gravità della situazione. Nonostante le porte chiuse nella sfida Psg-Borussia Dortmund, i tifosi francesi si sono ‘ammassati’ fuori lo stadio. Tutti vicini uno con l’altro, un comportamento opposto rispetto a quello previsto per sconfiggere l’epidemia. In basso il video.

Parigi. Uno stadio a porte chiuse e da ore i tifosi del #PSG ammassati a migliaia all’esterno dello stadio. Fuori dal mondo. Una scena vergognosa nelle ore più tragiche della pandemia.#COVID2019 pic.twitter.com/U4cL4qINYh — Angelo Mangiante (@angelomangiante) March 11, 2020