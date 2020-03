Coronavirus, le ultime notizie preoccupano: la Serie A rischia di fermarsi davvero [DETTAGLI]

Dopo che l’allarme era parzialmente rientrato con la decisione di giocare a porte chiuse, stavolta la Serie A rischia davvero lo stop per via del Coronavirus. Gli ultimi aggiornamenti sono davvero preoccupanti. Non è, infatti, ancora esclusa l’ipotesi di allargare la zona rossa a tutta la Regione Lombardia visto l’aumento del numero dei contagi nelle ultime ore. A confermare la notizia è stato il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, nella consueta conferenza stampa: “Possibile estensione della zona rossa a quasi tutta la Regione Lombardia? Domani sapremo la decisione”.

Cosa succederebbe nel calcio italiano?

Con l’estensione della zona rossa a tutta la Regione Lombardia, Atalanta, Brescia, Inter e Milan non potrebbero più giocare nemmeno a porte chiuse. La misura prevederebbe, infatti, l’isolamento e l’unica soluzione sarebbe quella di spostare la sede delle gare. Ma a quel punto subentrerebbe un controsenso. Se la Regione Lombardia fosse dichiarata tutta zona rossa e quindi isolata le suddette squadre non potrebbero andare a disputare le gare in altri stadi. Il che porterebbe ad un inevitabile stop di tutto il campionato.