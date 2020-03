“Juventus penalizzata dalle porte chiuse”, Beppe Bergomi sullo scontro scudetto dell’Inter

Si avvicina sempre di più lo scontro per lo scudetto tra Juventus e Inter, una sfida che può risultare decisiva. Nonostante l’emergenza Coronavirus, il campionato italiano torna in campo e si presenta con il botto. L’ex calciatore nerazzurro Beppe Bergomi ha presentato così la partita intervistato da “CalcioToday.it”. “Indubbiamente giocare senza pubblico condiziona. Bisogna capire come reagiranno i giocatori, sicuramente la Juventus viene penalizzata visto che allo Stadium ha costruito il suo fortino. Sono partite che comunque ti danno la carica. Spero di vedere una gara intensa, con i bianconeri che prendono in mano la gara e i nerazzurri pronti a ripartire. Sarri? Ad un allenatore bisogna dare del tempo anche se in Italia questo spesso non succede. Oggettivamente l’idea di calcio dell’ex tecnico del Chelsea non sta passando, ma non parlerei di fallimento perché i bianconeri sono in corsa su tutti i fronti. Bisogna dare tempo a questo allenatore e magari nella prossima campagna acquisti prendere giocatori più funzionali alla sua idea di calcio. Non so se Sarri rischi, ma io gli darei più tempo. Detto questo, in generale ogni allenatore è legato ai risultati”.