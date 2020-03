Lotito come De Laurentiis, da Roma non scappa nessuno: gli stranieri della Lazio rimangono in Italia

Per dei giocatori che vanno via dall’Italia (quelli di Juventus ed Inter), ci sono giocatori che restano. Oggi il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha infatti deciso di bloccare i permessi ai suoi calciatori: nessuno può uscire fuori da Napoli, nessuno può lasciare l’Italia. C’è ancora incertezza su quando le squadre torneranno ad allenarsi per un’eventuale ripresa (sempre se avverrà) del campionato, ma intanto dalla città partenopea non si muove nessuno.

Lo stesso succede a Roma, sponda biancoceleste. Il patron della Lazio Claudio Lotito è tra quei presidenti convinti al momento di un ritorno in campo, e anche il prima possibile. Costretto, però, a far fronte con questa emergenza e con la totalità degli altri presidenti, alcuni già intenzionati a non riprendere. Lui rimane fermo sui suoi passi e, onde evitare che i ‘suoi’ possano disperdersi, ha deciso: gli stranieri non escono da Roma.