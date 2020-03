Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, aveva chiamato in causa la Pro Vercelli con una sua frase per commentare alcune leggerezze dei suoi ragazzi: “Napoli non è la Pro Vercelli o il Molfetta, errori deprimenti”. Non si è fatta attendere la risposta del club piemontese, tra i più titolati nel nostro Paese: “Ottima osservazione: sono poche, in Italia, le squadre che possono vantare almeno 7 scudetti!“. Una battuta quella di Gattuso che, però, è scivolato sulla storia del calcio.