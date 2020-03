Tragedia per Centurion, morta in un incidente la compagna dell’ex Genoa [DETTAGLI]

Tragedia per Ricardo Centurion, ex giocatore del Genoa (stagioni 2012-2013 e 2017-2018), che da gennaio gioca in prestito al Velez Sarsfield. La fidanzata Melody Pasini, 25 anni, è deceduta in seguito ad un incidente stradale nella città argentina di Lanus. La ragazza aveva sofferto di problemi cardiaci in passato e, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo dell’auto in seguito ad un arresto cardiaco. Il Velez ha pubblicato un messaggio di cordoglio per Centurion: “La società è vicina a Ricardo Centurion in questo momento difficile, dopo aver appreso la triste notizia della scomparsa della sua fidanzata, Melody Pasini. Le nostre condoglianze alla sua famiglia e amici. Forza Centu!”.

⚫ La Institución acompaña en este duro momento a Ricardo Centurión, tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de su novia, Melody Pasini. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos ¡Mucha fuerza Centu! pic.twitter.com/o5wo9qiSv3 — Vélez Sarsfield (desde 🏠) (@Velez) March 29, 2020