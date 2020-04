Coronavirus, crolla il numero dei nuovi casi: è il dato più basso da 1 mese!

E’ stato appena pubblicato il bollettino per l’emergenza Coronavirus, ecco tutti gli ultimi aggiornamenti che riguardano l’epidemia in Italia. Secondo quanto riporta MeteoWeb, altri 604 morti oggi in Italia, ma anche 1.555 guariti e 3.039 nuovi contagiati. Il numero dei nuovi contagiati giornalieri è il più basso da 25 giorni a questa parte, confermando come siamo ormai ampiamente oltre il picco, con la curva epidemica in forte calo, mentre la situazione dei ricoveri ospedalieri non aveva numeri così contenuti da quasi un mese. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

135.586 contagiati



17.127 morti

24.392 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 94.067, così suddivise

28.718 ricoverate in ospedale (2 3% )

(2 ) 3.792 ricoverate in terapia intensiva (3 % )

(3 ) 61.556 in isolamento domiciliare (65%)

Ecco i dati dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza rispetto al giorno precedente: