Coronavirus, buone notizie in casa Juve: Dybala e Rugani negativi dopo il primo test

Daniele Rugani e Paulo Dybala sono risultati negativi al primo tampone di controllo. I due giocatori avevano contratto il Coronavirus: si attende però ora l’esito del secondo test. Una buona notizia, dunque, in un periodo difficile. Rugani è stato il primo giocatore di Serie A a risultare positivo al Coronavirus lo scorso 11 marzo. Successivamente anche altri due calciatori della Juventus, Matuidi e Dybala, sono stati contagiati dal Covid-19. Ora si attende il secondo tampone che, come da prassi, verrà effettuato tra pochi giorni per poter dichiarare l’effettiva guarigione.