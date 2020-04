Coronavirus, il Psg studia la soluzione per chi rientra dall’estero: doppio tampone [DETTAGLI]

Secondo Le Parisien, il Psg sta studiando soluzioni per chi rientra dall’estero e dovrebbe essere sottoposto a 14 giorni di quarantena obbligatoria. Per accorciare questo iter il club francese ha pensato ad un doppio tampone per i calciatori. La negatività così accertata, infatti, darebbe garanzie sull’assenza di rischi in ottica di un possibile contagio. Anche le squadre italiane sono alle prese con gli stessi problemi. Dalla Juventus al Milan in tante aspettano il ritorno dei propri calciatori.