Coronavirus, squadra italiana in ansia: forse altri due contagiati [DETTAGLI]

Nella giornata di ieri un altro calciatore italiano è risultato positivo al Coronavirus: si tratta di Antonio Vacca, giocatore del Venezia. Esiste il rischio di altre positività all’interno della squadra, per questo motivo il club ha deciso di attuare tutte le misure cautelative anche per gli altri tesserati.

La conferma è arrivata direttamente dal Dg degli arancioneroverdi Dante Scibilia, come riporta Il Gazzettino: “Vacca non vede staff e compagni da più di 20 giorni, tuttavia, senza cercare alcuna corsia preferenziale, cercheremo di far fare il tampone ad altri due ragazzi. La situazione è preoccupante a livello complessivo, ancor più complicata perché non si sa cosa possa succedere anche dopo la scomparsa dei sintomi di un virus che si può contrarre anche semplicemente facendo la spesa. Le misure stabilite non azzerano le possibilità di contagio, l’unica per non ammalarsi sarebbe non uscire mai poiché qualunque contatto comporta un rischio. Nessuno può dire che il Venezia non sia stato iperprudente e coscienzioso nel tutelare tutti”.