“A parte CR7 non vedo altri top player in Italia. Ci sono dei giovani in rampa di lancio come Zaniolo o Tonali, ma all’orizzonte non vedo un Totti o un Baggio. Lukaku? L’Inter ha alzato la voce facendo la cosa più giusta. Questi calciatori devono stare più attenti ad usare i social, hanno troppa voglia di protagonismo e qualche volta creano problematiche assurde”. E’ Ciccio Graziani a parlare così ai microfoni di Radio Sportiva.